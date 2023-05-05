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Ильский НПЗ после пожара готовится возобновить работу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ilskij-npz-posle-pozhara-gotovitsya-vozobnovit-rabotu
Ильский НПЗ после пожара готовится возобновить работу
Ильский НПЗ после пожара готовится возобновить работу

В пресс-службе Ильского нефтеперерабатывающего завода, где утром 5 мая снова произошел пожар, прокомментировали произошедшее.

На предприятии сообщили о том, что завод сейчас готовится возобновить работу.

«Отметим, что угрозы загрязнения воздуха нет. О возобновлении работы предприятия сообщим дополнительно», — сообщили в Ильском НПЗ.

На заводе добавили, что на текущий момент причины возникновения пожара и его обстоятельства выясняются, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на Ильском нефтеперерабатывающем заводе поступило в МЧС 5 мая в 8:38. В 9:00 пожар ликвидирован до прибытия спасателей МЧС. Площадь возгорания составила 60 кв. м. При пожаре никто не пострадал, сотрудников НПЗ оперативно эвакуировали.

В СМИ сообщили две версии возникновения пожара. Один из источников сообщил о том ,что пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае начался из-за атаки беспилотника. По другим данным, причиной пожара на Ильском НПЗ стало самовоспламенение вчерашнего очага. Официального подтверждения этой информации нет.

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