Икона Ушакова чудом уцелела при ракетном ударе по штабу Черноморского флота

Вооруженные силы Украины атаковали штаб Черноморского флота РФ в Севастополе ракетами днем 22 сентября.

Ракетная атака была отражена. Средства ПВО сбили пять ракет. В результате оказалось повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что икона адмирала Федора Ушакова чудом уцелела при ракетной атаке на штаб ЧФ.

«Деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Посмотрите сами на фото — какое состояние у иконы», — написал он в Telegram.

Глава Севастополя напомнил, что Федор Ушаков при жизни не проиграл ни одного сражения и добавил, что адмирал продолжает защищать Севастополь спустя столетия.

Федор Ушаков был командующим Черноморским флотом с 1790 по 1798 год. В морских боях он не потерял ни одного корабля. Ушаков одержал победу в пяти крупнейших сражениях. Русская православная церковь причислила его к лику святых как праведного воина в 2001 году.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», один военный погиб при ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе 22 сентября.