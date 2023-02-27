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IKEA вернется на Кубань под новым названием?

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ikea-vernetsya-na-kuban-pod-novym-nazvaniem
IKEA вернется на Кубань под новым названием?
Фото unsplash.com

Компания Swed House, производящая продукцию аналогичную ассортименту IKEA, подписала соглашение о сотрудничестве с российским Союзом торговых центров.

Первые 10 магазинов Swed House планируют начать работу в Москве уже в 2023 году. В планах развитие сети по всей России, в основном на площадках, где ранее располагались торговые центры «Мега».

Компания Swed House зарегистрирована в Белоруссии и специализируется на производстве и продаже товаров для дома, мягкой и корпусной мебели, мебели и аксессуаров для кухни и ванных комнат, посуды, текстиля, постельного белья. Swed House сотрудничает со всеми производителями, ушедшими с российского рынка, в том числе и с IKEA.

Компания владеет заводами, расположенными в Белоруссии, России, Казахстане и Китае. Выпускаемая продукция во многом аналогична продукции IKEA, а некоторые товары даже дешевле, чем у полюбившегося россиянам шведского ритейлера.

Союз торговых центров сообщает, что получил уже порядка 100 запросов от торговых центров, заинтересованных в размещении Swed House. В ближайших планах, кроме 10 московских, открытие еще 50 магазинов Swed House в других городах России. Не исключено, что «Swed House» расположится и на территории бывшего торгового центра «Мега-Адыгея», но пока официальной информации об этом нет.

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