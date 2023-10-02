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Игроков «Краснодара» и «Сочи» вызвали в сборную России на матч с Камеруном

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/igrokov-krasnodara-i-sochi-vyzvali-v-sbornuyu-rossii-na-match-s-kamerunom
Игроков «Краснодара» и «Сочи» вызвали в сборную России на матч с Камеруном
Матвей Сафонов. Фото fckrasnodar.ru

Тренерский штаб национальной сборной 2 октября объявил состав на предстоящий октябрьский сбор, который пройдет с 9 по 16 октября на базе в подмосковном Новогорске.

Всего в сборную России вызвали 29 футболистов, в том числе Матвея Сафонов и Сергея Волкова из «Краснодара» и защитника «Сочи» Артема Макарчука. В список также вошли несколько уроженцев Кубани: Алексей Миранчук «Аталанта» (Италия), Антон Миранчук «Локомотив» и Даниил Фомин «Динамо».

Уже 12 октября сборная России сыграет против Камеруна в Москве на стадионе «Динамо» им. Льва Яшина. Начало встречи в 19:00, сообщает пресс-служба РФС.

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