Игроком ФК «Сочи» стал 19-летний полузащитник Мигель Силвейра

Контракт с «барсами» бразилец подписал 1 марта. В клубе он будет выступать под номером 24.

Первой профессиональной командой 19-летнего полузащитника был «Флуминенсе». Там он стал самым молодым игроком в истории клуба и провел 12 матчей.

После Силвейра отыграл 25 матчей за «Ред Булл Брагантино», в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. В 2019 году он выступал среди юношей до 17 лет на чемпионате Южной Америки, сообщает пресс-служба ФК «Сочи».

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