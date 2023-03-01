Игроком ФК «Сочи» стал 19-летний полузащитник Мигель Силвейра
Спорт
01.03.2023 18:24
Контракт с «барсами» бразилец подписал 1 марта. В клубе он будет выступать под номером 24.
Первой профессиональной командой 19-летнего полузащитника был «Флуминенсе». Там он стал самым молодым игроком в истории клуба и провел 12 матчей.
После Силвейра отыграл 25 матчей за «Ред Булл Брагантино», в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. В 2019 году он выступал среди юношей до 17 лет на чемпионате Южной Америки, сообщает пресс-служба ФК «Сочи».
Читайте также: «Арсенал» арендовал нападающего «Краснодара» Ираклия Манелова.
Популярные новости
- «С этим роддомом мы уже 20 лет»: жительница Краснодара в шестой раз стала мамой в ККБ № 2
- СК выясняет обстоятельства атаки украинскими беспилотниками объектов на Кубани и в Адыгее
- В Краснодаре строители избили коллегу стулом, изрезали ножом и прижгли утюгом
- Спасатели два часа ловили сбежавшего страуса в горах Новороссийска
- Нелегальную свалку ликвидируют в поселке Белозерном под Краснодаром
- На трассе к паромной переправе на Кубани столкнулись бензовоз и легковушка, есть погибший