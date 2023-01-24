«Арсенал» арендовал нападающего «Краснодара» Ираклия Манелова

Руководство ФК «Краснодар» и тульского «Арсенала» достигло договоренности по трансферу 20-летнего нападающего «быков».

Ираклий Манелов проведет в аренде остаток текущего сезона. По условиям соглашения, футболист вернется к «быкам» 11 июня.

Манелов является воспитанником «Краснодара». Он провел за команду 25 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу, сообщает пресс-служба клуба.

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