Игроки новороссийского «Черноморца» приступили к тренировкам в Абрау-Дюрсо

Кубанские футболисты продолжают готовиться к сезону.

Сборы традиционно начинаются с медосмотра. Его прошли 16 футболистов команды и потенциальные новички.

«Самое нелюбимое — велик крутить. А самые простые осмотры, наверное, стоматолог и зрение проверить», — поделился игрок ФК «Черноморец» Зикрула Магомедов.

«Хороший настрой, соскучился по тренировкам. Хочется уже выйти на поле», — сказал игрок ФК «Черноморец» Даниил Фролкин.

В сборе принимают участие игроки прошлогоднего состава, несколько новичков, а также молодые футболисты из московских «Спартака» и ЦСКА, которые находятся на просмотре. Команда будет заниматься в двухразовом режиме на своей базе в Абрау-Дюрсо.

В июле запланированы контрольные матчи с командами премьер-лиги футбольным клубом «Ростов» и «Краснодар», также сыграют «моряки» с геленджикской «Вистой». В программе сборов есть и открытая тренировка, гостей которой ждут сюрпризы, сообщает пресс-служба клуба.

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