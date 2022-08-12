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Игрок ПБК «Локомотив-Кубань» Александр Щербенев: рады приступить к тренировкам и ждем новый сезон

Спорт
12.08.2022 10:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/igrok-pbk-lokomotiv-kuban-aleksandr-shherbenev-rady-pristupit-k-trenirovkam-i-zhdem-novyj-sezon
Видео канала «Кубань 24»

В День физкультурника 13 августа ПБК «Локомотив-Кубань» совместно с администрацией Краснодара проведет баскетбольный турнир, а профессиональные игроки отметят спортивный праздник очередной тренировкой.

Команда собралась после отпуска в начале августа. Ближайшие три недели «Локо» будет тренироваться в Краснодаре, а затем отправится на сбор в турецкую Анталью.

«Настроение позитивное, все рады наконец-то вернуться в родной дом и приступить к тренировкам. Поэтому все ждут начала хорошего, я уверен, успешного сезона», — сообщил игрок ПБК «Локомотив-Кубань» Александр Щербенев.

Серб Иван Паунич и американец Джейлен Барфорд — пока единственные легионеры в составе «Локо». Они вместе с новичком Дмитрием Узинским еще вне команды. Остальные уже на месте. Это не только другой новобранец Антон Квитковских, но и клубные воспитанники, ярко проявившие себя в прошлом сезоне — Александр Щербенев, Владислав Емченко, Андрей Мартюк и Захар Ведищев.

«Многих ребят я уже знаю. Очень приятно находиться в коллективе, который знаешь много лет, и идти вместе к цели», — сказал игрок ПБК «Локомотив-Кубань» Захар Ведищев.

В полном составе команда соберется 14 августа. В этот день в Краснодар приедет новый главный тренер Александр Секулич. Он входил в тренерский штаб сборной Словении на победном чемпионате Европы 2017 года. А в прошлом году его команда запомнилась достойным выступлением на Олимпиаде в Токио. Сейчас в ожидании наставника тренировки проводит его ассистент, хорват Юрица Жужа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил бывший тренер сборной Словении Александр Секулич.

Автор:
Максим Герасин
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