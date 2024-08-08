Игрок «Пари НН» Царукян рассказал, как его обманули в академии «Краснодара»

Полузащитник нижегородского «Пари НН» 22-летний Валерий Царукян рассказал, что пробыл в академии «Краснодар» около трех месяцев.

Говоря об инфраструктуре академии он отметил, что это был «запредельный уровень».

«Ранее никогда такого не видел — масштаб, поля, условия, питание. Мы ходили в школу, нас обули и одели. Это запредельный уровень», — поделился футболист.

По словам Царукяна, из академии «Краснодара» ему пришлось уйти по медицинским причинам.

«С академией «Краснодара» не срослось из‑за здоровья. Я пробыл там около трех месяцев, потерял палец. Перелезал через забор и получил открытый перелом указательного пальца на левой руке. Палец спасти не успели. Но из клуба убрали меня не из‑за этого», — сказал Царукян.

Спортсмен заявил, что в академии «Краснодара» его обманули.

«У меня была астма. На одной из тренировок чувствую — задыхаюсь. Пришел в медицинский кабинет, врач говорит — езжай вылечись, а потом возвращайся. Однако нас чуть обманули. Родители были готовы взять на себя ответственность по всем вопросам здоровья, но «Краснодар» отказался принимать меня обратно. Хотя тренеры были двумя руками «за», — цитирует Царукяна «РБ Спорт».

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