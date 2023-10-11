Игрок «Краснодара» Шапи объяснил, что его пост про Израиль неправильно поняли

Полузащитник «быков» Магомед-Шапи Сулейманов, который сейчас выступает за греческий «Арис» на правах аренды, на днях опубликовал в соцсетях пост про конфликт на Ближнем Востоке.

Из-за этой публикации поднялся скандал. Однако Шапи отметил, что его слова про конфликт в Израиле неправильно поняли.

«Я хотел сказать своим постом, что лидеры ХАМАС не имеют права говорить, что они представляют арабскую общину в Израиле, потому что они давно «продали» своих людей», — написал Сулейманов в одной из запрещенных соцсетей.

По его словам, представители ХАМАС не только убивают израильтян, но и держат в заложниках жителей сектора Газа, подвергая их серьезной опасности.

Футболист подчеркнул, что произошедшее на музыкальном фестивале в Израиле, где представители ХАМАС убили и покалечили большое количество людей, — ужасное преступление против жителей Израиля и иностранных гостей.

«Это душераздирающее зрелище, особенно маленькие дети, захваченные подобным образом. Это противоречит всем принципам моей религии», — добавил Шапи.

В прошлом году Сулейманов выступал на правах аренды за израильский «Хапоэль». Он сыграл 35 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач, сообщает «Чемпионат».

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