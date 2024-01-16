Игрок ХК «Сочи» получил лезвием конька по лицу в матче против «Ак Барса»

Очередной матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги прошел вечером 16 января на стадионе «Большой» в Сочи.

В первом периоде хоккеист «Сочи» Александр Перевалов в ходе борьбы с защитником «Ак Барса» Дмитрием Юдиным получил коньком по лицу — противник пытался удержать равновесие, высоко поднял ногу и задел лезвием конька игрока «леопардов». Перевалов ушел в раздевалку, но вскоре вернулся на скамейку запасных и продолжил матч.

Встреча закончилась со счетом 3:1 — на 11 минуте забил нападающий «Сочи» Дмитрий Уткин, спустя 3 минуты он же оформил дубль. На 58 минуте шайбу в ворота противника забросил Николай Чебыкин. У гостей гол смог забить Александр Радулов. «Леопарды» победой над «Ак Барсом» прервали 15-матчевую серию поражений, сообщает пресс-служба ХК «Сочи».

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