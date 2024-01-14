ФК «Сочи» до конца сезона арендовал защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова

Трудовое соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до конца текущего сезона 2023/24. В «Сочи» Чистяков будет играть под вторым номером.

Дмитрий Чистяков начинал с молодежек «Ростова» и «Зенита». Затем играл в «Зените-2», армянской «Мике», ярославском «Шиннике», «Тамбове», «Ростове».

В «Зенит» Чистяков на правах аренды перешел в 2020 году, и в конце того же сезона подписал полноценный контракт с «сине-бело-голубыми». В результате в составе «Зенита» Чистяков трижды чемпион России и трижды обладатель Суперкубка.

Кроме того, с 2021 года Чистяков провел четыре матча за национальную сборную, сообщает пресс-служба ФК «Сочи».

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