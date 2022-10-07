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Игрок ГК СКИФ Виктор Долинин: даже если в жизни мы друзья, на площадке все равно будем соперниками

Спорт
07.10.2022 12:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/igrok-gk-skif-viktor-dolinin-dazhe-esli-v-zhizni-my-druzya-na-ploshhadke-vse-ravno-budem-sopernikami
Видео канала «Кубань 24»

ГК СКИФ в гостях сыграет с командой «Динамо-Сунгуль» из Снежинска. Этот матч в рамках четвертого тура Суперлиги состоится 8 октября. Начало в 14:00.

В Челябинскую область отправились 16 игроков, в том числе Виктор Долинин, который в прошлом сезоне выступал как раз за снежинскую команду.

«Я, конечно, жду. Потому что приятно увидеться с друзьями, тем более что с некоторыми я с самого детства играл в гандбол. Но на площадке мы все равно все будем соперниками. И они, и мы будем стараться побеждать», — сказал игрок ГК СКИФ Виктор Долинин.

Тренерский штаб СКИФа особенно рассчитывает на Долинина в обороне. Он сменил позицию после ухода Алексея Арчибасова и теперь привыкает к роли основного центрального защитника. Также у краснодарцев уже появился лидер в атаке. По крайней мере, если судить по первым турам чемпионата. Вице-капитан команды Савелий Шалабанов лидирует в списке бомбардиров Суперлиги.

СКИФ 8 октября постарается одержать первую победу в сезоне. В прошлом розыгрыше Суперлиги краснодарцы уже обыгрывали «Динамо-Сунгуль» на их площадке

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Автор:
Евгений Резник
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