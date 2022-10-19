Игрок ФК «Краснодар» Михайло Баньяц: мы должны рассчитывать только на победу

Видео канала «Кубань 24»

«Быки» сыграют в Нижнем Новгороде против местной команды дважды. Матч чемпионата — 22 октября, кубковая битва — 19 октября в 18:00.

С волжанами «черно-зеленые» играли дома в конце сентября тоже в Кубке России. Победили — 2:0. Голы в самой концовке забили Джон Кордоба и Олакунле Олусегун. Теперь важно не провалить ответный визит.

«Это очень важно для нас, так как мы едем туда, чтобы выиграть. Для нас чемпионат и Кубок России одинаково важны. Поэтому мы должны рассчитывать только на победу», — сказал игрок ФК «Краснодар» Михайло Баньяц.

Матч 19 октября покажут на большом экране в амфитеатре парка «Краснодар». Несмотря на будний день, наверняка придет много болельщиков. Домашний матч с нижегородцами тоже был в разгар недели, и на трибунах было 15 тыс. Дома в сезоне у «горожан» пять побед, на выезде — три.

— Бывает, что не пошла игра изначально, а бывает, что игра идет и в гостях, бывают красивые игры. Вот с «Ростовом» была игра очень классная, но не повезло.

— Из-за транспортной логистики тяжело добираться до тех матчей, где они играют. Если бы это было проще, я думаю, «Краснодар» был бы абсолютно одинаковый. Потому что очень много бы болельщиков приезжало.

— Нравится, как играют. Немного не получается. Мы верим, что у них все получится, потому что у них есть мы, болельщики. У нас очень большая поддержка, и мы выиграем.

В пути РПЛ Кубка России позади первый круг группового этапа. После трех туров «Краснодар» — лидер своего квартета. Но если вдруг нижегородцы победят, они могут опередить «быков».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в амфитеатре парка «Краснодар» покажут два выездных матча «быков» с «Пари НН».