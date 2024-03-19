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Игрок ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян может перейти в испанскую «Жирону»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/igrok-fk-krasnodar-eduard-spertsyan-mozhet-perejti-v-ispanskuyu-zhironu
Игрок ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян может перейти в испанскую «Жирону»
Эдуард Сперцян, фото ФК «Краснодар»

Информация о том, что Сперцяном интересуется испанская «Жирона» появилась в СМИ 19 марта.

Сообщается, что испанский клуб активно изучает игру 23-летнего полузащитника ФК «Краснодар».

В январе «Жирона» впервые вышла на контакт с окружением футболиста. При этом агентство RP, с которым сотрудничает Сперцян, хотели бы устроить его в один из итальянских клубов, сообщает «РБ Спорт».

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