Игрок ФК «Краснодар» дисквалифицирован за празднование гола в маске супергероя

Полузащитник ФК «Краснодар» Никита Кривцов забил первый гол в ворота «Оренбурга» во втором матче 1/4 финала Кубка России и необычным образом отпраздновал это событие.

Сразу после точного удара по воротам соперников на 4-й минуте Кривцов надел маску Человека-паука и получил желтую карточку от судьи Ранеля Зияева. Предупреждение стало четвертым для 23‑летнего футболиста в турнире и вторым в четвертьфинале.

По правилам турнира за каждые две желтые карточки игроки получают автоматическую дисквалификацию на следующий матч.

В пресс-службе клуба после забитого гола пошутили, что все время за маской бомбардира скрывался «дружелюбный сосед — Никита Кривцов».

После игры, которая завершилась в пользу хозяев поля, главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что Кривцова оштрафуют за этот поступок.

«Никита будет наказан, оштрафован. Он знал, что у него есть одна карточка и система Кубка такая, что вторая карточка — ты пропускаешь. И он пошел сознательно на этот шаг, поэтому это его проблемы личные. Если не хочет он играть с ЦСКА, пусть сидит дома», — отметил Мусаев.

Также главный тренер «быков» подчеркнул, что такое поведение игроков не должно повторяться, и ситуации, когда клуб зарабатывает карточки за неспортивное поведение, нужно предотвращать.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» разгромил «Оренбург» в четвертьфинале Кубка России — 4:0. Матч в рамках четвертьфинала Кубка России прошел на стадионе «Ozon Арена». На 4-й минуте хозяева поля провели быструю атаку и Никита Кривцов успешно пробил в верхний угол ворот.

На 57-й минуте нападающий Джон Кордоба с близкого расстояния головой вколотил мяч в сетку ворот. На 71-й минуте атака закончилась голом полузащитника Батчи в верхний угол ворот. В последние пять минут защитник Жубал успешно пробил в дальний угол ворот гостей.

На 90-й минуте Кордоба вышел один на один с голкипером гостей и пробил мимо него в левый угол ворот. Однако этот гол отменили из-за офсайда.

Подпишись, здесь всегда интересно.