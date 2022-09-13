Игорь Московцев: никаких значимых нарушений на выборах в Краснодарском крае допущено не было

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Председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Московцев прокомментировал прошедшие выборы в Законодательное собрание Краснодарского края.

Он отметил, что избирательный процесс должен быть прозрачным и легитимным, и Кубань с этой задачей справилась.

«В выборах принимало участие 8 политических партий. В условиях, когда прозападный мир пытается расколоть нашу страну, к выборам ЗСК предъявлялись особые требования — они должны быть прозрачными, легитимными и конкурентными. Считаем, что регион с задачей справился, результаты голосования прозрачные и достоверные, и они отражают сложившееся распределение политических сил, а самое главное — выражают мнение наших избирателей», — подчеркнул Московцев.

Эксперт добавил, что участковые и территориальные избирательные комиссии отработали три дня голосования технично и четко, никаких значимых нарушений допущено не было. Московцев высоко оценил работу наблюдателей и правоохранителей.

«Все жалобы оперативно разбирались, мы получали компетентные разъяснения. Также считаю, что абсолютно обосновано на выборах применялась система видеофиксации», — сказал председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Московцев.

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