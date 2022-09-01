Игорь Галась поздравил с Днем знаний учеников университетского лицея в Усть-Лабинске

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В этом году в Первом университетском лицее имени Н. И. Лобачевского в Усть-Лабинске будут обучаться 475 детей из разных регионов страны.

Первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась поздравил учащихся с Днем знаний.

«Сегодня важно повышать качество образования наших детей, создавать благоприятные условия для работы педагогов. Ежегодно мы направляем миллиарды рублей на строительство школ из краевого бюджета. Но важно, что появляются на Кубани и такие образовательные учреждения, построенные за счет средств инвесторов. Первый университетский лицей в Усть-Лабинске станет одной из жемчужин нашего региона. Уверен, что для его учеников в будущем будут открыты двери лучших российских вузов», — сказал Галась.

Обучение в лицее ведут по специальной программе для учеников 7 — 11 классов с углубленным изучением математики, физики, информатики, химии и биологии. Обучение бесплатное, построенное на системе грантов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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