Идут бои: Минобороны РФ рассказало о ситуации в Курской области к 8 августа

Украинские войска атаковали территорию Курской области утром 6 августа. В приграничной зоне на территории региона уже более 2 суток продолжаются ожесточенные бои.

Ситуацию в приграничной зоне Курской области 8 августа прокомментировало Министерство обороны России. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» вместе с ФСБ России продолжают активные бои с ВСУ в Кореневском и Судженском районах региона — около российско-украинской границы.

Российские военные наносят огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. Пресекают прорывы отдельных украинских подразделений вглубь территории Курской области. Благодаря профессиональным действиям пограничников, подразделениям усиления, резервов и артиллерии, а также ударам ракетных войск и авиации удалось не допустить продвижение противника на территории РФ. Кроме того, авиация РФ наносит удары по резервам ВСУ, выдвигающимся на территории Сумской области.

Всего с начала атаки ВСУ на Курскую область ВС РФ уничтожили 660 украинских военных и 82 единицы бронетехники.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается», — приводит сообщение Минобороны РФ телеканал «360».

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