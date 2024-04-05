Идет прием заявок на участие в грантовом конкурсе «Центры новых возможностей»

Победителям конкурса выдадут грант до 2 млн рублей. Эти средства пойдут на открытие и оснащение центров дневного пребывания для детей и взрослых с инвалидностью.

Согласно указу президента РФ о проведении Года семьи проходит Всероссийский грантовый конкурс «Центры новых возможностей». Он направлен на помощь организациям в создании и развитии сети центров дневного пребывания для детей с инвалидностью и их семей.

«Такой центр — это пространство общения и досуга, приобретения полезных навыков, профессиональной ориентации для детей с инвалидностью, а также поддержка их родителей», — отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

На средства с гранта можно будет закупить необходимое техническое и бытовое оборудование, провести ремонт помещений, а также направить деньги на административные и другие расходы.

Участниками конкурса могут стать:

государственные и муниципальные учреждения;

российские некоммерческие организации;

общественные объединения;

государственно-общественные и общественно-государственные объединения.

Заявки на участие будут принимать до 15 апреля. Подробную информацию можно найти на сайте организаторов.

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