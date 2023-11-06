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Идет холодный фронт: похолодание, дожди и грозы прогнозируют на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/idet-holodnyj-front-poholodanie-dozhdi-i-grozy-prognoziruyut-na-kubani
Идет холодный фронт: похолодание, дожди и грозы прогнозируют на Кубани
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Погода в Краснодаре и крае формируется под влиянием холодного фронтального раздела.

Небо временами будут закрывать плотные облака, которые вызовут дожди, в отдельных районах ливни с грозами. На улице при этом заметно похолодает.

Воздух прогреется до +19…21 °С. Ветер будет дуть юго-западный 5–10 м/с, порывистый.

«Атмосферное давление будет падать и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы, во второй половине дня показания барометров начнут расти. Во вторник без осадков и +19…21 °С», — написал ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

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