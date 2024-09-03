И снова 3 сентября: в Краснодарском крае отметили Шуфутинов день

Интернет в очередной раз заполнили перекидные календари, костры рябин и мемы с Михаилом Шуфутинским. Народный креатив не иссякает. К Шуфутинову дню также присоседились сотрудники МЧС России.

Ксения Возжанникова два года назад рассталась с женихом прямо перед свадьбой. Разрыв выпал на 3 сентября — лирическая песня Михаила Шуфутинского тогда вызывала у девушки грусть. Теперь же это чувство сменилось другим.

«Она мне напоминает об ужасном месяце, об ужасной дате, потому что я очень долго не могла пережить этого, но спустя несколько лет меня это просто начало раздражать», — делится жительница Краснодара Ксения Возжанникова.

Песня «Третье сентября» впервые была исполнена в 1993 году, но актуальности не теряет по сей день. Каждый год всплывает в соцсетях в виде всевозможных мемов. Традиция делать забавные картинки и видео, а с некоторых пор даже комиксы с шансонье тоже не нова — первые из них появились в 2011 году.

Исполнитель песни феномена популярности композиции не понимает, но и не жалуется, даже наоборот — подогревает интерес аудитории. Так, в 2022 году он выпустил кавер на песню вместе с Егором Кридом.

В этом году вышел одноименный сериал. Главный герой теряет возлюбленную и попадает во временную петлю. На его календаре снова 3 сентября.

Жители кубанской столицы к Шуфутинову дню относятся по-разному.

— Хорошая песня, объединяет людей.

— Да надоело о ней думать, сколько можно.

— Подымает настроение, здорово.

Тренд на подхватили и сотрудники МЧС России. В социальных сетях они поздравили подписчиков забавным видео. Не остался в стороне и телеканал «Кубань 24».

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