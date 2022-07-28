Хватит всем: для ревакцинации от ковида рекомендован первый компонент «Спутника V»

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Специалисты Минздрава РФ отмечают его идентичность вакцине «Спутник Лайт» и наличие во всех российских регионах.

Коронавирусная инфекция продолжает мутировать, появилась новая разновидность штамма «Омикрон» — «Кентавр». Он менее опасен, чем та же «Дельта», но более заразен. Случаи заболевания этим штаммом уже отмечены в США, Канаде, Германии, Австралии, Нидерландах, Дании, Японии, Великобритании, в том числе и в России.

Туристический сезон и снятие ограничений играют ковиду на руку, а потому неудивительно, что заболеваемость инфекцией растет. 28 июля впервые с середины апреля в нашей стране выявили 11,5 тыс. заболевших.

«По данным ВОЗ, за последние две недели заболеваемость коронавирусом в мире выросла на треть. Краснодарский край не стал исключением, уровень заболеваемости за последние дни вырос. Единственный способ защититься от новой коронавирусной инфекции — вакцинация и ревакцинация. Если мы не будем прививаться от COVID-19, то рискуем снова получить колоссальную вспышку заболеваемости», — заявил главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Зотов.

Специалисты Минздрава рекомендуют использовать для ревакцинации первый компонент «Спутника V», он идентичен вакцине «Спутник Лайт» и его запасы в достаточном количестве есть во всех российских регионах.

Людям старше 60 лет специалисты советуют пройти ревакцинацию по схеме первичной вакцинации — первым и вторым компонентом. Это позволит им сформировать более высокий уровень защитного иммунитета.

Ревакцинацию также рекомендуется пройти тем, кто прививался более шести месяцев назад — для поддержания иммунного ответа к новому коронавирусу SARS-CoV-2 на высоком уровне.

«Вакцинацию и ревакцинацию можно проводить любой вакциной, зарегистрированной в Российской Федерации. По вакцинным препаратам «Спутник V», «Спутник Лайт» и «Спутник М» на сегодняшний день имеется большой объем данных об их безопасности и эффективности», — прокомментировал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Он подчеркнул, что ревакцинация помогает сохранить защиту, в том числе от новых штаммов коронавируса, и обеспечить максимально легкое течение заболевания в случае заражения, что особенно важно с учетом роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией во многих странах мира, в том числе в России.

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