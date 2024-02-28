«Хуторок» в дыму: 100 кв. метров свалки загорелось в Славянске-на-Кубани
Происшествия
28.02.2024 15:43
О пожаре в СНТ «Хуторок» на улице Проезд в экстренные службы сообщили 28 февраля в 11:09.
На видео, выложенном в соцсети местными жителями, видно сильное задымление.
Подразделения Славянского пожарно-спасательного гарнизона прибыли на место в 11:17 и установили, что горит мусор. Огонь охватил 100 кв. м.
В 11;18 пожар локализовали на той же площади, в 11:24 открытое горение ликвидировали. В 12:09 устранили последствия пожара. В тушении пожара участвовали два человека и одна единица техники.
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