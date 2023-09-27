Хутор Копанской под Краснодаром остался без воды из-за аварии

Аварийное отключение холодной воды в Прикубанском округе произошло вечером 27 сентября.

Из-за вышедшего из строя погружного насоса на водозаборе в северной части города прекратилась подача воды в жилые дома хутора Копанского.

На месте аварии работают специалисты. Они уже начали ремонтно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара.

В хуторе Копанском живет около 1,5 тыс. человек. Сроки восстановления подачи воды в населенном пункте уточняются.

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