Хутор Копанской под Краснодаром остался без воды из-за аварии
Происшествия
27.09.2023 21:34
Аварийное отключение холодной воды в Прикубанском округе произошло вечером 27 сентября.
Из-за вышедшего из строя погружного насоса на водозаборе в северной части города прекратилась подача воды в жилые дома хутора Копанского.
На месте аварии работают специалисты. Они уже начали ремонтно-восстановительные работы, сообщает ЕДДС Краснодара.
В хуторе Копанском живет около 1,5 тыс. человек. Сроки восстановления подачи воды в населенном пункте уточняются.
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