Хуснуллин: разрушенную часть Крымского моста восстановят в декабре

Марат Хуснуллин. Фото пресс-службы Правительства РФ

После восстановления разрушенной части Крымского моста приступят к ремонту части, которая имеет ограниченную пропускную способность.

Об этом вице-премьер РФ сообщил Марат Хуснуллин сообщил 2 ноября в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

«Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность», — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новые пролеты на Крымском мосту строители начали собирать 24 октября.