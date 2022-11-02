Хуснуллин: разрушенную часть Крымского моста восстановят в декабре
Общество
02.11.2022 13:58
После восстановления разрушенной части Крымского моста приступят к ремонту части, которая имеет ограниченную пропускную способность.
Об этом вице-премьер РФ сообщил Марат Хуснуллин сообщил 2 ноября в рамках правительственного часа в Совете Федерации.
«Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность», — цитирует Хуснуллина ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», новые пролеты на Крымском мосту строители начали собирать 24 октября.
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