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Хуснуллин: разрушенную часть Крымского моста восстановят в декабре

Общество
02.11.2022 13:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/husnullin-razrushennuyu-chast-krymskogo-mosta-vosstanovyat-v-dekabre
Хуснуллин: разрушенную часть Крымского моста восстановят в декабре
Марат Хуснуллин. Фото пресс-службы Правительства РФ

После восстановления разрушенной части Крымского моста приступят к ремонту части, которая имеет ограниченную пропускную способность.

Об этом вице-премьер РФ сообщил Марат Хуснуллин сообщил 2 ноября в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

«Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность», — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новые пролеты на Крымском мосту строители начали собирать 24 октября.

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