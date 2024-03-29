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Хуснуллин рассказал о работе над бюджетом будущей трассы «Джубга — Сочи»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/husnullin-rasskazal-o-rabote-nad-byudzhetom-budushhej-trassy-dzhubga-sochi
Хуснуллин рассказал о работе над бюджетом будущей трассы «Джубга — Сочи»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Вице-премьер Марат Хуснуллин 29 марта сообщил, что бюджет на строительство скоростной трассы «Джубга — Сочи» уже формируются.

«Сейчас идет формирование бюджета, очень надеемся, что нас поддержит правительство по бюджету», — сказал Хуснуллин, выступая на итоговом заседании коллегии Минтранса РФ.

Он также отметил, что сейчас определяются первоочередные работы, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Хуснуллин заявил, что строительство трассы Джубга — Сочи предварительно обойдется в 1,4 трлн рублей.

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