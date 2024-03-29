Хуснуллин рассказал о работе над бюджетом будущей трассы «Джубга — Сочи»
Общество
29.03.2024 14:38
Вице-премьер Марат Хуснуллин 29 марта сообщил, что бюджет на строительство скоростной трассы «Джубга — Сочи» уже формируются.
«Сейчас идет формирование бюджета, очень надеемся, что нас поддержит правительство по бюджету», — сказал Хуснуллин, выступая на итоговом заседании коллегии Минтранса РФ.
Он также отметил, что сейчас определяются первоочередные работы, сообщает РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Хуснуллин заявил, что строительство трассы Джубга — Сочи предварительно обойдется в 1,4 трлн рублей.