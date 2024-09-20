Хуснуллин: первым этапом строительства новой трассы до Сочи будет обход Адлера

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин 20 сентября осмотрел территорию трасс Джубга — Сочи и Майкоп — Туапсе.

По его словам, общая протяженность новой трассы от М-4 «Дон» до Сочи — около 130 км.

«Проект технически очень сложный и нам предстоит выполнить колоссальный объем работ. Продолжаем вести детальную проработку строительства. Строить магистраль будем поэтапно. Первоочередными участками определены обход Адлера и третья очередь обхода Сочи», — написал Марат Хуснуллин в Telegram.

Он также отметил, что для старта работ на обходе Адлера организовали строительный городок в селе Высоком. Кроме того, переукладывают сети электро- и водоснабжения и связи.

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