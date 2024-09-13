Хуснуллин перечислил все проекты реконструкции дорог на Кубани

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, какая ведется работа по развитию дорог Азово-Черноморского кластера.

По его словам, основные приоритеты в строительстве и реконструкции дорог — модернизация Азовского кольца протяженностью более 1,4 тыс. км, приведение подъездных дорог к побережью и горнолыжным курортам в нормативное состояние и строительство трассы М-4 «Дон» — Сочи.

Кроме того, до конца года планируется завершить строительство трассы А-289, которая соединит М-4 «Дон» с Крымским мостом.

«В результате получим единый маршрут протяженностью порядка 2,6 тыс. км между Санкт-Петербургом и Севастополем без единого светофора и перекрестка», — написал Марат Хуснуллин в Telegram.

Кроме того, планируется и модернизация трассы М-4: в нее войдут проекты юго-западного обхода Краснодара, обход поселка Верхнебаканского, Новороссийский транспортный узел и северный обход города, расширение трассы от Горячего Ключа до Джубги. Также в планах строительство дорог Гузерипль – Лаго-Наки и Дагомыс – Черниговское, а также съезды к побережью с Тавриды в Крыму.

«Работы и планов очень много! И могу сказать, что потенциал юга нашей страны огромный. Со своей стороны будем комплексно развивать инфраструктуру и реализовывать все намеченные цели», — добавил Хуснуллин.

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