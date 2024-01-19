Хулигана осудили на три года условно за порчу чужой машины в Краснодаре

В состоянии алкогольного опьянения мужчина повредил незнакомый автомобиль, припаркованный на улице Киевской.

В суде установлено, что в августе 2023 года мужчина не менее пяти раз ударил кухонным ножом по капоту чужого автомобиля Kia Ceed. Затем он камнем разбил лобовое стекло и белой краской написал на машине нецензурные слова. Общий ущерб от этих действий составил 212 тыс. 972 рубля.

Подсудимый раскаялся и полностью признал вину. Свои действия он объяснил сильным алкогольным опьянением.

Также мужчина добровольно возместил материальный ущерб. С учетом всех этих обстоятельств его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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