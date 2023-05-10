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Хулиган попытался подорвать вход в парикмахерскую в центре Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/huligan-popytalsya-podorvat-vhod-v-parikmaherskuyu-v-tsentre-krasnodara
Видео t.me/mvd23krasnodar

Инцидент произошел 9 мая в 22:03 на улице Горького. В результате него никто не пострадал.

В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, как неизвестный молодой человек подбежал через трамвайные пути к парикмахерской, которая в то время уже была закрыта, и взорвал перед ее входом неизвестный предмет. Вероятней всего, это была петарда.

В результате инцидента под роллетами выбило два стекла. Владелица парикмахерской обратилась за помощью в полицию.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливается личность злоумышленника и все обстоятельства инцидента», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» врио начальника пресс-службы УМВД Краснодара Алена Вознюк.

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