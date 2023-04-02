Двое пьяных мужчин повредили дверь офиса в Краснодаре

Инцидент произошел в ночь на 1 апреля на улице Красных Партизан 161/2. Происшествие попало на камеры уличного видеонаблюдения. Запись выложили в соцсети.

Судя по кадрам, двое мужчин распивали алкогольные напитки на крыльце офисного здания. После они попытались взломать дверь офиса. Это им не удалось. Тогда мужчины забросали камнями дверь, повредив ее и скрылись.

Владельцы офиса подали заявление в полицию.

«На основании поступившего заявления проводится проверка, в ходе которой будут установлены личности данных граждан и мотивы их действий. Также будет оценен нанесенный материальный ущерб. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также: голый мужчина ночью ломился в дом к женщине с двумя детьми в Сочи.