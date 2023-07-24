Хулиган объяснил, зачем распылил «перцовку» в водителя трамвая в Краснодаре. Видео

Инцидент произошел 21 июля около 18:00 на конечной остановке на улице Тюляева в трамвае № 10.

За несколько остановок до конечной в трамвай вошли двое мужчин с пивом и начали пить его. Позже один из них подошел к открытой двери вагона и распылил газовый баллончик в кабину водителя.

Хулигана и его друга задержали и доставили в отдел полиции. Он объяснил, зачем распылил «перцовку» в водителя трамвая, признал свою вину и принес извинения водителю и пассажирам.

«Мне водитель сделал замечание из-за того, что я пил пиво в трамвае. На это я ответил агрессивно — подошел и распылил баллончик», — рассказал нарушитель.

Друг хулигана, который в тот вечер вместе с ним пил пиво в трамвае, уточнил, что водитель сделал им замечание в корректной форме. Он также извинился перед водителем и пассажирами, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с мужчинами, которые распивали пиво в трамвае в Краснодаре, проводят процессуальные действия. По результатам проверки примут законное решение.