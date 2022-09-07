Художник из Комсомольска-на-Амуре украсил ограждение школы № 5 в Анапе
Культура
07.09.2022 09:38
Любовь, медведь и скалистый берег. Художник Александр Исток, как он себя называет, украшает бетонные стены в городе-курорте.
Жителям Анапы нравится такое творчество. Краски для своих муралов художник приобретает на свои деньги. Автор картин не раскрыл, какой объект украсит следующим, но останавливаться на достигнутом не собирается, ведь серых поверхностей еще хватает.
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