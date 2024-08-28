Хризантемы и астры: какой букет перед 1 сентября обойдется дешевле в Краснодаре?

На краснодарской ярмарке цветов можно встретить самый разнообразный ассортимент. Он пополняется в основном за счет кубанских садоводов.

Здесь и сухоцветы, и полевые цветы, и даже лотосы, которые выращивают на специальных фермах. Краснодарская ярмарка известна на всю страну, рассказали местные жители.

«Жители регионов нашей большой страны закупаются на нашем рынке. У нас на юге прекрасная погода, очень много теплиц и выращивают очень много интересных растений», — поделилась жительница Краснодара Ануш Абрамян.

— Здесь дешевле и очень большой выбор. Мы из Волгоградской области приехали. Постоянно приезжаем в Краснодар именно на этот рынок.

Чаще всего при выборе букета ключевую роль играет цена. Покупатели отметили, что по сравнению с прошлым годом стоимость выросла почти в два раза. Однако цветы по карману в Краснодаре найти можно.

Так, на оптовом рынке предлагают букеты эустомы от 800 рублей, дешевле будет гладиолус — 500 рублей. Но самый бюджетный вариант — хризантемы, цена на такой букет начинается от 300 рублей.

По словам продавцов, самые популярные и доступные позиции — хризантемы, астры, гладиолусы, эустомы. При этом стоимость букета зависит от высоты стебля и размера цветка.

Также можно сэкономить время и купить уже готовый букет в розничных магазинах, но цена там будет выше почти в два раза.

В целом по стране стоимость букета к 1 сентября выросла вдвое. Минимальная цена стартует от 1,5 тыс. рублей.

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