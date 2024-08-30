HR-специалист Пак назвала преимущества наличия у работника хобби

Сейчас многие работодатели ищут себе не сотрудников-трудоголиков, которые будут готовы перерабатывать, а тех, кто смог достигнуть баланса между работой и личной жизнью, увлечениями, хобби. Это называют work-life balance, рассказала директор компании NC Logistic Ирина Пак.

Она объяснила, что такие люди меньше подвержены стрессу и выгоранию, у них выше производительность труда, так как они переключают свое внимание с работы на отдых, а их жизнь не похожа на «день сурка».

«Если раньше сотрудника ценили за то, что он перерабатывает, то сейчас уже многие задаются вопросом: может быть, вы не умеете соблюдать баланс и тайм-менеджмент? Поэтому все, что касается переработок, уменьшает возможность сконцентрироваться и эффективно решать задачи. Это работодатели сейчас активно понимают», — подчеркнула эксперт.

Ирина посоветовала тем, кто ищет работу, указать в резюме свои увлечения, а также озвучить их на собеседовании. По хобби работодатель может судить о характере будущего нового сотрудника, может предположить, подойдет ли его функционал.

«Или это может быть показателем интереса или его отсутствия к работе. Например, если работа плотно связана с общением, а ваше хобби — это изучение психологии, то это улучшит ваши показатели. Либо есть какое-нибудь совпадение личностных ценностей, предположим, руководство ценит здоровый образ жизни, а вы занимаетесь спортом, то это тоже хорошая характеристика», — отметила Пак.

Директор компании NC Logistic добавила, что «подать» свое хобби нужно правильно как в резюме, так и на собеседовании. Например, отсутствие хобби может не понравиться работодателю, как и частая смена деятельности.

«Если вас постоянно кидает в разные хобби — то вы варите мыло, то вы разводите собак, то что-то еще, то это может говорить о непостоянстве. Либо вы занимаетесь экстремальным спортом, а претендуете на ответственную должность руководителя большого департамента, — в этом случае руководство и HR-менеджер должны быть уверены, что у вас не будет постоянных переломов и больничных», — объяснила Ирина.

Лучше называть «универсальные» хобби — что-то связанное с творчеством и неэкстремальными видами спорта. Подобные увлечения говорят о том, что у человека есть потенциал, и он может к решению рутинных задач подходить нестандартно, заключила Пак в интервью радио Sputnik.