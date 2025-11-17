HR-эксперт Пак рассказала о преимуществах и рисках сдельного формата работы

Временная и проектная занятость стремительно набирает популярность в России. HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак рассказала о плюсах и минусах таких форматов трудоустройства.

По словам эксперта, понятие «штатный персонал» постепенно теряет актуальность. Современная структура компаний включает не только постоянных работников, но и специалистов извне: самозанятых, фрилансеров, подрядчиков по гражданско-правовым договорам и других. Их привлекают под конкретные задачи — от создания сайтов до вывода продукции на рынок.

Как отметила специалист, отношение работников к такому формату занятости заметно изменилось. Молодые специалисты стали чаще выбирать гибкий график, возможность совмещать несколько проектов и удаленную работу взамен официальному оформлению в штат и гарантиям по ТК РФ.

«Теперь многие готовы работать даже без постоянного контракта. Кадровый кризис последних лет значительно повысил спрос на внештатных сотрудников. Доля временных работников и самозанятых в крупных компаниях сегодня может достигать 10%, а в сфере IT или маркетинга — 30-40%», — рассказала Пак.

Она уточнила, что во фриланс активно переходят не только маркетологи и дизайнеры, но и юристы, бухгалтеры, специалисты по документообороту. Тренд затронул и людей рабочих специальностей.

По словам HR-директора, массовое распространение проектной занятости началось на фоне роста маркетплейсов. Для складов и пунктов выдачи требуется много персонала: сборщики, фасовщики, курьеры, операторы.

«Онлайн-площадки начали активно продвигать гибкий формат занятости: например, человек может два дня работать в пункте выдачи, еще два — на складе, а затем брать смены по доставке. Причем нередко исполнители сотрудничают сразу с несколькими маркетплейсами, получая сдельную оплату», — объяснила эксперт.

Однако у гибкого формата есть риски, предупредила специалист. К ним она отнесла отсутствие оплачиваемых отпусков, больничных, стабильного дохода и карьерных перспектив. Такие работники зачастую также не получают такие корпоративные бонусы, как ДМС, пенсионные программы и обучение.

«Для работодателей риски тоже очевидны. При отсутствии трудового договора исполнители не несут формальной ответственности за сроки и качество работы», — цитирует Ирину Пак радио Sputnik.

