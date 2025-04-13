HR-эксперт Лоикова рассказала, как правильно действовать при потере работы
Рынок труда переживает изменения, поэтому сокращения штата стали рядовой ситуацией для многих компаний.
При потере работы важно не спешить, рассказала международный HR-эксперт Зулия Лоикова. По ее словам, паниковать не стоит: сокращение на работе — это возможность пересмотреть цели и сделать перерыв, чтобы оценить изменения на рынке и научиться новому.
«Также нужно оформить правильно все документы, убедиться, что вам выплатили компенсацию, выходное пособие за сокращение. И важно забрать рекомендации в письменном виде на фирменном бланке компании, если это возможно», — отметила Зулия Лоикова.
После нужно обновить резюме и отправить его на актуальные вакансии. Не стоит отказываться от помощи со стороны — можно спросить у бывших коллег и рекрутеров, как обстоят дела с работой на рынке, добавила эксперт.
«90% людей находят работу, просто открыв свою телефонную книжку или же заслав по ней свое резюме с каким-нибудь примечанием: «Я теперь в поиске и буду признательна за помощь». Не исключайте и переквалификацию. Если отрасль ваша в упадке, стоит освоить новую профессию. Но важно искать временную работу или фриланс, чтобы оставаться на плаву финансово, пока вы ищете постоянное место работы», — цитирует Зулию Лоикову радио Sputnik.
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