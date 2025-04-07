Средние зарплатные ожидания за год выросли до 70 тыс. рублей на Кубани

Это на 16% выше показателя за аналогичный период предыдущего года, когда соискатели рассчитывали на ежемесячное вознаграждение в 60 тыс. рублей.

Аналитики отметили, что в крае недостаточный уровень оплаты труда стал причиной отказа от предложений работодателей лишь в 4,4% случаев. По сравнению с 2023 годом этот показатель вырос на 0,7%, а в абсолютных цифрах количество таких случаев увеличилось на 74%.

Уточняется, что выявлены существенные расхождения между ожиданиями по зарплате и реальностью в разных профессиональных сферах. Так, водители на Кубани ожидали зарплату около 89,7 тыс. рублей, а фактически получали значительно больше — 128,5 тыс. рублей. Программисты и разработчики рассчитывали на 100,5 тыс. рублей при реальной оплате в 139,2 тыс. Коммерческие директора предполагали получать 156,7 тыс. рублей при фактической зарплате в 175 тыс. рублей.

При этом среди соискателей из Краснодарского края чаще всего от предложений работодателей из-за несоответствия зарплатным ожиданиям отказывались коммерческие директора (17,9%), менеджеры по продажам и работе с клиентами и руководители отделов продаж (по 12,6%), а также водители (5,1%).

Наибольший разрыв между предлагаемой и ожидаемой зарплатой наблюдается у координаторов отдела продаж, которым работодатели в среднем предлагали около 60,8 тыс. рублей, тогда как кандидаты рассчитывали на доход в 78,4 тыс. рублей.

Запрос на квалифицированных специалистов в Краснодарском крае остается высоким, но работодатели не всегда готовы соответствовать ожиданиям кандидатов. Это особенно заметно в таких сферах, как продажи и безопасность, где разрыв между предлагаемой и ожидаемой зарплатой может достигать более 20%, сообщает РБК.

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