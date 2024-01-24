HR-эксперт Чурусова рассказала, что не стоит обсуждать с коллегами на работе

Некоторые темы в разговорах с коллегами лучше не поднимать, чтобы сохранить репутацию в коллективе, рассказала HR-эксперт, директор по стратегическому управлению персоналом Светлана Чурусова.

Неудачная попытка обсудить злободневный вопрос или поделиться мыслями иногда может даже стать причиной увольнения, поэтому, например, личные переживания лучше обсуждать с близкими или психологом, а не коллегами, отметила эксперт.

«Работа — не место для демонстрации собственных уязвимых мест: тайн, страхов, переживаний, чувств, метаний души. Все это следует доверять только родным людям или специалистам помогающих профессий — психологам, терапевтам, коучам, менторам или духовным учителям», — считает Чурусова.

Также не стоит обсуждать сплетни о своих коллегах, если бережете репутацию — это могут использовать против вас, продолжила эксперт.

«Очные ставки — частая практика в компаниях, где есть сплетники. Участвовать в них неприятно всем лицам. О себе и о других озвучивайте только те факты, которые не стыдно транслировать при всех, не порочащие честь, достоинство и деловую репутацию», — рекомендует Чурусова.

Кроме того, опасно обсуждать предыдущих партнеров, коллег или работодателя, в том числе на этапе собеседования, уточнила HR-эксперт.

«Это грубая ошибка. Даже когда вы уже приняты на новое место работы, не стоит делиться секретной информацией о вашем прошлом работодателе, коллегах и партнерах. Свою осведомленность лучше демонстрировать этичными способами. Можно рассказать о том, какой вклад вы внесли в развитие другой организации и чему там научились», — посоветовала специалист.

Обсуждения действий, слов и морального облика руководителя также должны быть под запретом, заключила эксперт.

«Во-первых, любой, кто вас услышит, может передать ваши слова начальству или коллеге, а тот сообщит начальству, «приперчив» новость. Последствия могут быть совершенно непредсказуемыми. Во-вторых, если вы недовольны словами или действиями руководства, лучше сообщить ему об этом напрямую, индивидуально и в спокойной форме, конструктивно. Помните, что на работе лучше обсуждать идеи, задачи, цели, реальные действия, а не людей. Берегите свою деловую репутацию», — цитирует Светлану Чурусову радио Sputnik.

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