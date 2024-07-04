Хозяин химзавода в Белореченске олигарх Мельниченко дал интервью Такеру Карлсону

Основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Во время интервью Андрей Мельниченко заявил о том, что санкции, по его мнению, могут привести к концу доллара как глобальной валюты, падению традиционных глобальных институтов, например, торговли с помощью доллара США.

«В России доллар был доминирующей валютой для внешних экспортных операций. Сегодня этот показатель составляет 14%. Ситуация примерно такая же, и такой же процесс происходит в других странах. Так что это будет одним из основных последствий. В целом, я думаю, что доллар потеряет свои позиции как доминирующая мировая валюта», — сказал в интервью бизнесмен.

Основатель «ЕвроХима» привел в пример Китай, где более половины внешней торговли осуществляется не в долларах, хотя еще 12 лет назад на эту валюту приходилось около 90%.

В начале марта 2022 года Андрея Мельниченко внесли в санкционный список Еврсоюза. Комментируя это, Андрей Мельниченко заявил, что считает себя «сопутствующим ущербом большего конфликта». Также бизнесмен выразил мнение о том, что ситуация движется к «миру, который можно назвать многополярным», когда будет «по крайней мере, две сверхдержавы». По мнению бизнесмена, есть два возможных сценария развития ситуации в течение 10 лет. Первый сценарий предполагает возвращение к «циклу холодной войны».

«Скажем, Соединенные Штаты с одной стороны и Китай с другой. Пара стран, которые стремятся, я имею в виду, сделать что-то независимое. В моем понимании, это опасный мир, потому что это будет просто повторение того, что мы уже видели», — отметил он.

По другому сценарию у стран будет возможность сотрудничать с обеими «свердержавами-источниками», то есть иметь договоренности в области безопасности, «иметь инвестиции с обеих сторон, иметь отношения с обеими сторонами». Если таких стран будет становиться все больше, мир станет более устойчивым, считает бизнесмен.

Андрей Мельниченко перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохим» 8 марта 2022 года — за день до того, как Евросоюз ввел против него санкции. Летом 2022 года Андрей Мельниченко стал поданным ОАЭ, а летом 2023 года Генпрокуратура РФ подала иск против Мельниченко с требованием вернуть в пользу государства СИБЭКО, которую структуры СУЭК приобрели у компаний, связанных с экс-министром по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова. В октябре того же года Генпрокуратура и «Кузбассэнерго» (структура СУЭК) заключили мировое соглашение.

В 2023 году Андрей Мельниченко возглавлял рейтинг российских миллиардеров Forbes. Его состояние оценивалось в 25,2 млрд долларов. За год бизнесмен потерял 4,1 млрд долларов. На данный момент он занимает 7-е место в рейтинге с состоянием в 21,1 млрд долларов, пишет РБК.

ООО «ЕвроХим-БМУ» — международная химическая компания, которая находится в Белореченске. Предприятие выпускает фосфорные и комплексные удобрения и является крупнейшим в России производителем минеральных удобрений, а также входит в пятерку крупнейших мировых производителей удобрений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24, Сергей Галицкий поднялся на 17 позиций в рейтинге богатейших людей мира. Почти всю первую десятку рейтинга заняли граждане США. На первом месте гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием в 215 млрд долларов. На втором — основатель Amazon Джефф Безос со 199 млрд долларов. Третье место у владельца корпорации Louis Vuttion Moet Hennessy Бернара Арно — 198 млрд долларов. Марк Цукерберг на 4-м месте со 176 млрд долларов. Краснодарский бизнесмен и меценат Сергей Галицкий занял 462 место рейтинга богатейших людей планеты. Его состояние оценили в 6,01 млрд долларов. За последние месяцы его состояние выросло на 269 млн долларов. В недавнем рейтинге он был на 479 месте.