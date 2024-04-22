Хозпостройка загорелась на площади 70 кв. метров в Сочи

Сообщение о возгорании на улице Загородной в микрорайоне Мамайка поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 22 апреля в 15:13.

Пожарные подразделения прибыли на место и установили, что загорелась хозпостройка. В 15:25 возгорание локализовали, 15:57 — полностью потушили. Площадь пожара составила 70 кв. м.

К тушению пожара привлекли 14 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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