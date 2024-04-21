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Пожар 300 квадратов: любимая свалка «черных мусорщиков» горит под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhar-300-kvadratov-lyubimaya-svalka-chernyh-musorshhikov-gorit-pod-krasnodarom?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Пожар 300 квадратов: любимая свалка «черных мусорщиков» горит под Краснодаром
Фото "Кубань 24"

Сообщение о возгорании в поселке Индустриальном поступило 21 апреля в 09:38.

Местные жители отмечают, что мусор здесь горит уже не впервые. Предполагается, что недобросовестные граждане специально вывозят сюда мусор, за вывоз и утилизацию которого нужно платить, и поджигают.

В 10:31 пожарные локализовали возгорание мусора на площади 300 кв. метров.

К ликвидации пожара привлекли девять человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: новый регоператор пообещал наладить уборку мусора в трех районах Кубани.

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