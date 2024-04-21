Пожар 300 квадратов: любимая свалка «черных мусорщиков» горит под Краснодаром
Происшествия
21.04.2024 11:45
Сообщение о возгорании в поселке Индустриальном поступило 21 апреля в 09:38.
Местные жители отмечают, что мусор здесь горит уже не впервые. Предполагается, что недобросовестные граждане специально вывозят сюда мусор, за вывоз и утилизацию которого нужно платить, и поджигают.
В 10:31 пожарные локализовали возгорание мусора на площади 300 кв. метров.
К ликвидации пожара привлекли девять человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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