Пожар 300 квадратов: любимая свалка «черных мусорщиков» горит под Краснодаром

Сообщение о возгорании в поселке Индустриальном поступило 21 апреля в 09:38.

Местные жители отмечают, что мусор здесь горит уже не впервые. Предполагается, что недобросовестные граждане специально вывозят сюда мусор, за вывоз и утилизацию которого нужно платить, и поджигают.

В 10:31 пожарные локализовали возгорание мусора на площади 300 кв. метров.

К ликвидации пожара привлекли девять человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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