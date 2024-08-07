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Хозпостройка на площади 100 кв. метров загорелась под Анапой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/hozpostrojka-na-ploshhadi-100-kv-metrov-zagorelas-pod-anapoj
Видео канала «Кубань 24»

Возгорание произошло 7 августа в хуторе Воскресенском.

Нежилое строение загорелось на площади 100 кв. м. На место незамедлительно были направлены специальные подразделения. Пожар локализован. К ликвидации возгорания привлекались 15 человек личного состава и 4 единицы техники. Обстоятельства ЧП выясняются.

Кроме того, задымление 7 августа заметили на холмах Геленджика. По словам пользователей соцсетей, незадолго до задымления в то место ударила молния.

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