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Хотела заработать на инвестициях: в Адыгее несовершеннолетняя перевела аферистам 7 тыс. рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/hotela-zarabotat-na-investitsiyah-v-adygee-nesovershennoletnyaya-perevela-aferistam-7-tys-rublej
Хотела заработать на инвестициях: в Адыгее несовершеннолетняя перевела аферистам 7 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Майкопа обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ее несовершеннолетняя дочь стала жертвой мошенников.

Выяснилось, что в одном из мессенджеров девочка откликнулась на объявление о заработке на онлайн-инвестициях. Она перевела на посторонний счет 250 рублей и вскоре получила оповещение, что заработала 33 тыс. рублей. Чтобы вывести деньги, ей предложили оплатить комиссию.

Девочка перевела на тот же счет в общей сложности 7 тыс. рублей, но обещанный заработок так и не получила, а ее аккаунт заблокировали. После этого она рассказала обо всем матери, которая подала заявление в полицию.

Полиция Майкопа проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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