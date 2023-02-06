«Хотел припугнуть»: пьяный житель Краснодара ударил брата любовницы ножом в живот
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимый за убийство 55-летний мужчина ударил ножом в живот брата своей сожительницы.
По данным следствия, пара жила в поселке Северном. Сожители поссорились, и девушка ушла из дома. Она позвонила брату и пожаловалась, что боится своего сожителя, так как он ей угрожал. Брат, взяв с собой кума, отправился на место.
В доме они встретили мужчину, который находился в состоянии опьянения. В ходе выяснения отношений хозяин дома ударил брата своей сожительницы ножом в живот. Родственники вызвали скорую помощь и полицию. Медики установили, что в результате колото-резанного ранения были повреждены жизненно важные органы.
Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. Он во всем признался и рассказал, что хотел только припугнуть мужчину и сам не понял, как нанес удар, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет колонии. В настоящее время он находится под стражей.
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