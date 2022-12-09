Хотел погреться: мужчина угнал «семерку» и бросил ее в лесу в Сочи

С заявлением об угоне в полицию обратилась 29-летняя местная жительница. Она сообщила, что оставила возле дома ВАЗ-2107, а через несколько часов не обнаружила машину на месте.

Правоохранители нашли автомобиль в лесу в Адлерском районе. В салоне и на кузове машины они обнаружили отпечатки пальцев предполагаемого угонщика. По ним подозреваемого быстро вычислили. Им оказался 32-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за угон. Мужчину задержали во дворе его дома.

Выяснилось, что вечером он поссорился с родственниками и ушел из дома. Заметив в одном из дворов незапертую машину, мужчина решил погреться, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по Сочи.

Мужчина запустил двигатель ключом, оставленным в замке зажигания, и уехал кататься по району. Автомобиль вернули хозяйке, а на подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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