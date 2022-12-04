В Ейском районе мужчина угнал машину, чтобы съездить за спиртным, попал в ДТП и скрылся
Происшествия
04.12.2022 12:51
За угон 38-летнему жителю Щербиновского района грозит до пяти лет лишения свободы. За оставление места ДТП Мировой суд приговорил его к административному аресту на пять суток.
По данным следствия, в поселке Широчанка мужчина, пока его пасынка не было дома, забрал ключи от его Daewoo Nexia и поехал в Ейск за алкоголем. По пути он попал в ДТП, задев машину, двигавшуюся в попутном направлении, и скрылся.
Вернувшись домой, мужчина припарковал поврежденную иномарку на прежнее место.
На злоумышленника завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Сочи пьяный приезжий отобрал у женщины ключи и уехал на ее машине.
Популярные новости
- На что жалуются жители Краснодарского края и занимается ли ЦУР цензурой?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В Астраханской области в пятиэтажке произошел хлопок газа, есть пострадавший
- Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
- В Краснодаре полиция ищет двоих мужчин, которые преследовали девочку по дороге в школу
- ВОЗ: 90% населения планеты обладает иммунитетом к коронавирусу