В Ейском районе мужчина угнал машину, чтобы съездить за спиртным, попал в ДТП и скрылся

За угон 38-летнему жителю Щербиновского района грозит до пяти лет лишения свободы. За оставление места ДТП Мировой суд приговорил его к административному аресту на пять суток.

По данным следствия, в поселке Широчанка мужчина, пока его пасынка не было дома, забрал ключи от его Daewoo Nexia и поехал в Ейск за алкоголем. По пути он попал в ДТП, задев машину, двигавшуюся в попутном направлении, и скрылся.

Вернувшись домой, мужчина припарковал поврежденную иномарку на прежнее место.

На злоумышленника завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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