Хотел подарить девушке: пьяный мужчина укатил декоративный шар с набережной в Краснодаре

На улице Тургенева полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину, который катил декоративный шар.

Мужчину задержали. Нарушителем оказался 28-летний краснодарец. Он находился в состоянии опьянения.

Мужчина признался, что похитил элемент декора с Кубанской Набережной. По его словам, он собирался подарить шар своей девушке в знак примирения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

Причиненный ущерб мог составить 80 тыс. рублей. На подозреваемого завели уголовное дело. За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.

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