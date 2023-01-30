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Хотел подарить девушке: пьяный мужчина укатил декоративный шар с набережной в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/hotel-podarit-devushke-pyanyj-muzhchina-ukatil-dekorativnyj-shar-s-naberezhnoj-v-krasnodare
Хотел подарить девушке: пьяный мужчина укатил декоративный шар с набережной в Краснодаре
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На улице Тургенева полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину, который катил декоративный шар.

Мужчину задержали. Нарушителем оказался 28-летний краснодарец. Он находился в состоянии опьянения.

Мужчина признался, что похитил элемент декора с Кубанской Набережной. По его словам, он собирался подарить шар своей девушке в знак примирения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.

Причиненный ущерб мог составить 80 тыс. рублей. На подозреваемого завели уголовное дело. За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.

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