Хотел подарить девушке: пьяный мужчина укатил декоративный шар с набережной в Краснодаре
Происшествия
30.01.2023 10:06
На улице Тургенева полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину, который катил декоративный шар.
Мужчину задержали. Нарушителем оказался 28-летний краснодарец. Он находился в состоянии опьянения.
Мужчина признался, что похитил элемент декора с Кубанской Набережной. По его словам, он собирался подарить шар своей девушке в знак примирения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару.
Причиненный ущерб мог составить 80 тыс. рублей. На подозреваемого завели уголовное дело. За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.
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