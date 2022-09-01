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Хоста, Лео и Лаура: как живут выпущенные на волю леопарды из нацпарка Сочи

Общество
01.09.2022 14:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/hosta-leo-i-laura-kak-zhivut-vypushhennye-na-volyu-leopardy-iz-natsparka-sochi
Хоста, Лео и Лаура: как живут выпущенные на волю леопарды из нацпарка Сочи
Фото leopard-kavkaz.ru

Леопардов Хосту, Лауру и Лео выпустили в дикую природу в Северной Осетии 16 июля. За почти полтора месяца на свободе дикие кошки успели проявить свою индивидуальность.

Лаура выбирает для охоты районы с наиболее сложным рельефом. Там она успешно охотится на косуль. Высокая трава на крутых горных склонах помогает леопарду маскироваться, оттачивая навыки охоты. Лаура полностью съедает добычу и проводит в среднем 68 часов на кластере. Между успешными охотами она преодолевает порядка 10 км. Время от ухода с места предыдущей добычи до поимки следующей — порядка 50 часов.

Лео в среднем проводит на охоте столько же времени. Однако между добычами он проходит большие расстояния — порядка 18 км. На это он тратит и больше времени — около 100 часов.

Наиболее долгие переходы между добычами у Хосты. В среднем, она проходит 130 часов, преодолевая порядка 16 км. У добычи Хоста задерживается около 50 часов.

Каждый из леопардов с момента выпуска успешно поохотился и поел не менее шести раз, сообщает пресс-служба Центра восстановления леопарда на Кавказе.

Отмечается, что характер освоения пространства у этой троицы сильно отличается от показателей леопардов предыдущих выпусков.

Читайте также: на восстановление популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе потребуется 15–20 лет.

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